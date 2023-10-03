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С 3 ноября возобновятся прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент

Прямые регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Шымкент будут возобновлены с 3 ноября, сообщила пресс-служба перевозчика.

С 3 ноября возобновятся прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент
© Unsplash

«Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент (Казахстан). Полеты будут выполняться один раз в неделю начиная с 3 ноября на самолетах Airbus A320», – говорится в сообщении.

Как уточняется, вылет рейса SU1950 из Москвы запланирован по пятницам, обратный рейс SU1951 из Шымкента – по субботам.