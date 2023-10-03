Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС

Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС , Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры: ЕС, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, пишет РБК.