Россия начала переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса

Ангола и Россия обсуждают возможность запуска прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Об этом со ссылкой на заявление посла РФ в Анголе Владимира Тарарова сообщает газета "Известия".

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"Я уже начал переговоры и с местной стороной, они даже написали нам, что готовы начать официальные контакты по открытию прямого рейса между Москвой и Луандой. Это только самое начало обсуждения", – сообщил посол.

Тараров заявил, что провел разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией и предложил им провести встречу, чтобы просчитать экономические вопросы.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" с 30 сентября возобновил полеты в индийский штат Гоа из Москвы. Полеты будут выполняться в международный аэропорт Даболим три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам.