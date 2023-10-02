В Санкт-Петербурге в тестовом формате вводят курортный сбор

Вступил в силу закон о введении на территории Петербурга курортного сбора. Первые полгода туристы ничего не заметят: до 1 апреля предусмотрен тестовый формат. То есть реальный размер сбора составит ноль рублей ноль копеек. Но с 1 апреля 2024 года совершеннолетние гости города будут обязаны платить по 100 рублей в сутки. За исключением льготных категорий, список которых очень большой.

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Деньги пойдут на развитие туристической сферы города. Как пояснил "РГ" вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, на первом этапе тестового режима идет включение объектов размещения в реестр операторов курортного сбора. Прежде всего это гостиницы, хостелы, гостевые дома. На втором этапе (предположительно, он начнется с конца этого года) уже приступят к тестированию с гостиницами системы программного обеспечения. Все должно быть четко отработано, чтобы никаких казусов с 1 апреля не было.

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"Дополнительные деньги не будут лишними, - считает исполнительный директор Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков. - Аналоги курортного сбора есть и за рубежом. Самое главное: сбор должен идти в документах отдельной строкой. И на официальных ресурсах размещены сведения, на какие цели идут деньги. Чтобы всем все было ясно". Как заметил Мусакин, было предложено начать с туалетов: "Их не хватает, в том числе в парковых зонах. А те, что есть, не отвечают современным требованиям. Но нужно решить, кто и на какие деньги будет их содержать".

Эксперты туриндустрии считают, что также очень важно заранее предупреждать гостей города о дополнительном сборе. Чтобы он не стал неприятным сюрпризом. Что, кстати, случается в некоторых странах. То есть турфирма, у которой приобретаешь путевку, сервисы по бронированию гостиниц, сами гостиницы (если потенциальный турист обращается лично) должны предупреждать.

Прогнозируется, что сумма сбора не повлияет на решение граждан, поехать смотреть достопримечательности Петербурга или нет. Однако траты (по сравнению с общей стоимостью поездки) могут оказаться существенными для тех, кто хочет очень бюджетный отдых и планирует платить за хостел 500 рублей в сутки. 100 рублей окажутся 20-процентной "наценкой" ко всему этому.

"В некоторых странах размер курортного сбора варьируется в зависимости от категории гостиницы. В пятизвездочном отеле он больше, чем в двухзвездочном. Возможно, и мы со временем подойдем к этому варианту расчета сбора", - считает Ушаков.

В самой схеме курортного сбора пока остаются непонятными некоторые моменты, особенно это касается льготников. Категорий два десятка, но не все четко прописаны. Взять хотя бы участие в спортивных мероприятиях. Как это будет определяться? И вообще - что делать с документальным подтверждением льгот? Не все туристы берут с собой, например, справки об инвалидности (инвалиды входят в льготные категории).

Кстати

Семья из трех человек - родители и ребенок - за недельный отдых в Петербурге должна будет заплатить 1400 рублей, подсчитала "РГ".

На эти деньги можно, например, два раза поесть в петербургской столовой.