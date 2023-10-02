Таиланд рассматривает идею выдавать россиянам визу на 90 дней
Сейчас для посещения королевства гражданам РФ штампуют 30-дневные визы в аэропорту, для более продолжительного пребывания нужна другая виза или выезд за пределы страны и возвращение, так называемый бордер-ран.
Таиланд может ввести для россиян безвизовый режим в 90 дней. Сейчас страна свободно принимает граждан России только на один месяц, а на больший срок требуются визы или «бордер-раны». Что может измениться в поездках в крупнейшую монархию Юго-Восточной Азии?
Возможное упрощение правил въезда россиян на территорию Таиланда анонсировал российский посол Евгений Томихин. Как заявил дипломат, в МИД Таиланда подтвердили, что «есть такая идея», но в реальное решение она пока не воплотилась. «Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30», — цитирует посла ТАСС. О перспективах продления безвизового периода Business FM спросила двух россиян в Таиланде: жителя Бангкока и специалиста по Таиланду Григория Нотченко и владельца юридической компании Yummy Артема:
"Приезжают сюда люди как туристы на тот срок, который для них обычно приемлем, это две-три недели максимум. То есть обычные: есть у людей работа, есть у них какие-то выходные, отпуска — поехали отдыхать в Таиланд стандартно. Если человек уже не имеет такой системы, что у него отпуск, то он уже, можно сказать, вот этот самый «цифровой номад», или кочевник. Я с ними просто не очень сталкиваюсь, я не знаю, какие там у них настроения и как их много, но, допустим, говорят, на Пхукете стало их как-то даже и много. Сидят там, занимаются своими делами. Конечно, им будет удобнее, если есть такая возможность — три месяца спокойно сидеть».
«Конечно, обрадуются: как минимум это экономит им в районе 7-8 тысяч батов. Это связано с тем, что каждый месяц нужно делать бордер-ран, а так бордер-ран можно делать только раз в три месяца и, соответственно, больше пребывать здесь. И для тайцев, в целом для местных жителей, мне кажется, это тоже выгодно, с туристами всегда здорово работать. Я нахожусь здесь всего полгода, но за это время как будто прибывает все больше и больше. Я приехал, и по накатанной — все большее количество людей приезжают: большинство, наверное, моих знакомых россиян пребывают здесь без визы».
7-8 тысяч тайских батов, в которые обходится поездка на автобусе до границы Камбоджи, — это примерно 200 долларов, или 20 тысяч рублей. Также долгосрочным переселенцам, которые не стали пытаться оформлять в Таиланде студенческую или иную визу, приходится платить временем — по рассказам собеседников Business FM, с учетом ожидания в очередях на бордер-ран уходит целый день. Для обычных туристов продление безвизового периода погоды не делает, но все равно может сказаться на популярности направления, считает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян:
Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма:
«Таиланд развивается очень хорошо. Миллион туристов посетили его в прошлом сезоне. В этом году цифру ожидают тайские власти не меньше. При этом главная проблема с точки зрения развития направления — это отсутствие тайских перевозчиков, которые бы так же наполняли своим ассортиментом российский рынок. Сейчас никто из них не готов выполнять полеты. В остальном же спрос довольно стабилен, и есть ощущение, что зимой Таиланд будет бороться с Эмиратами за первое место по объему туристического потока из России. Я бы расценивал это как дополнительный инструмент пиара в преддверии сезона, ведь об этом будут говорить СМИ и сами туристы. Хотя прикладного значения она не имеет, но интерес к Таиланду как к стране, сделавшей дружественный шаг в сторону российских туристов, она привлечет и тем самым добьется эффекта. Но не от того, что продлят, а от того, что об этом будут говорить».
Сроки, в течение которых Бангкок может объявить о продлении безвизового режима для россиян, в российском представительстве не называют. Но, как выразился посол, решение «должно быть». Билеты из Москвы на Пхукет и обратно на начало ноября начинаются от 60 тысяч рублей.