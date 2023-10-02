Таиланд рассматривает идею выдавать россиянам визу на 90 дней

«Таиланд развивается очень хорошо. Миллион туристов посетили его в прошлом сезоне. В этом году цифру ожидают тайские власти не меньше. При этом главная проблема с точки зрения развития направления — это отсутствие тайских перевозчиков, которые бы так же наполняли своим ассортиментом российский рынок. Сейчас никто из них не готов выполнять полеты. В остальном же спрос довольно стабилен, и есть ощущение, что зимой Таиланд будет бороться с Эмиратами за первое место по объему туристического потока из России. Я бы расценивал это как дополнительный инструмент пиара в преддверии сезона, ведь об этом будут говорить СМИ и сами туристы. Хотя прикладного значения она не имеет, но интерес к Таиланду как к стране, сделавшей дружественный шаг в сторону российских туристов, она привлечет и тем самым добьется эффекта. Но не от того, что продлят, а от того, что об этом будут говорить».