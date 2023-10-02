В некоторых отелях Турции заканчиваются места

В турагентствах отмечают хороший спрос на туры в Турцию с вылетом в начале школьных каникул. У тех российских школьников, кто учится по триместрам, они начнутся с 9 октября.

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Некоторые популярные отели уже полностью загружены в этот период. В частности, не получится забронировать недельный тур с размещением в четырехзвездочных Pegasos Club, Grand Zaman Garden в Аланье, Piccolo Dream Hotel в Мармарисе, Iz Flower Side Beach в Сиде.

Нет свободных мест в отдельных гостиницах более высокой категории, например, не удается заказать номер на 8 дней с вылетом 6–8 октября в Lykia liberty в Фетхие, Akka Antedon в Кемере, Belek Beach Resort.

В некоторых отелях премиум-класса на период школьных каникул уже заняты наиболее простые виды комнат. В Rixos Premium Belek остались в наличии лишь superior suite, недельный тур с проживанием в нем обойдется в 1 млн 347 тыс. руб. А в известном Cullinan Golf Resort Belek можно поселиться только в exclusive villa за 1 млн 900 тыс. руб. на двоих.

В то же время многие востребованные варианты на вторую неделю октября еще доступны. Среди объектов размещения уровня 4* можно забронировать Justiniano Club в Аланье. Тур на 8 дней с вылетом из Москвы стоит 184 тыс. руб. на двоих. Отдых в Selcukhan Hotel 4* в Кемере предлагается за 188 тыс. руб., в Villa Side – за 250 тыс.

Из популярных пятизвездочных отелей на каникулы можно выбрать Pine Beach Belek в Белеке (261 тыс. руб. за недельный тур на двоих), Alva Donna Beach Resort в Сиде (253 тыс. руб.), Papillon Belvil (288 тыс.).