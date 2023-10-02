Возобновились прямые авиарейсы из Волгограда в Стамбул
Поездки в столицу Турции стали снова доступны прямо из волгоградского аэропорта.
Как сообщили представители воздушной гавани, со 2 октября возобновилась работа данного авианаправления.
Перевозчик планирует запускать рейсы два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Из Стамбула самолет вылетает в 11.30, в Волгограде оказывается в 19.40. Время в пути составляет 3 часа 40 минут.
На маршруте планируют использовать самолеты Boeing 737–800, способные вмещать до 189 пассажиров.