«Люди кричали, их рвало». Пассажир — о полете при турбулентности

«Я был рядом с крылом, поэтому смотрел в окно и видел, как оно хлопало, как кровавое перо. Было дико, я никогда в жизни не испытывал такой сильной турбулентности. Это было похоже на поездку на американских горках», — такими фразами описал свой полет Стил.