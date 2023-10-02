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«Люди кричали, их рвало». Пассажир рассказал о полете при сильной турбулентности

В Новой Зеландии летевший из Окленда в Квинстаун самолет авиакомпании Jetstar попал в сильную турбулентность. Подробностями истории поделилось местное издание New Zealand Herald.

«Люди кричали, их рвало». Пассажир — о полете при турбулентности
© Lenta.ru

18-летний пассажир рейса Дилан Стил рассказал, что при снижении самолета «начался ад». По его словам, люди кричали и их рвало.

«Я был рядом с крылом, поэтому смотрел в окно и видел, как оно хлопало, как кровавое перо. Было дико, я никогда в жизни не испытывал такой сильной турбулентности. Это было похоже на поездку на американских горках», — такими фразами описал свой полет Стил.

Пассажир добавил, что самолет сначала поднимался, а затем быстро опускался. «Я парил в воздухе на своем сиденье», — ужаснулся путешественник.

Представитель Jetstar, в свою очередь, заявил, что авиакомпания искренне извиняется перед клиентами за доставленные неудобства.

«Наши команды работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров к месту назначения, однако безопасность является нашим главным приоритетом», — отметили в Jetstar.