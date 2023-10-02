Иран хочет сделать въезд в страну безвизовым для многих туристов

Иран намеревается сделать въезд в страну безвизовым для туристов порядка 60 стран
О своем решении отменить визовые требования для граждан 68 стран в целях развития туризма заявило сегодня правительство Ирана. Об этом на полях форума «Россия — Исламский мир», прошедшем в Казани в мае этого года, говорил замминистра исламской республики Али Асгар Шалбафиан. На данный момент свое обещание в Иране выполнили в отношении россиян и туристов из Китая. Об этом пишет Lenta.ru.
Визы не потребуются при посещении обеих стран россиянами и иранцами в составе групп от 5 до 50 человек, временной режим нахождения туристов в странах ограничен 15 днями, уточняет издание.
Отмечается, что соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном предусматривало начало безвизового въезда организованных туристических групп из России с 1 августа этого года, но фактически посещение Ирана без виза россиянами смогло состояться только в сентябре текущего года. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Россия и его страна пока находятся «в самом начале пути» по претворению в жизнь всех предыдущих договоренностей, но подтвердил готовность Исламской Республики в перспективе полностью отменить визы для россиян, цитирует иранского чиновника Lenta.ru.
Как сообщает РИА Новости, цитируя генерального директора Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Мазендеран на севере страны Садега Барзегара, первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму 27 сентября 2023 года.
По данным «ВТ Бизнес Туркменистан», ссылающегося на сообщение агентства ИРНА за прошлый четверг, министерство культурного наследия, туризма и ремесел и МИД Ирана работают над отменой визового режима с соседними странами. В публикации иранской Tehran Times говорится, что ведомство и дипломаты разрабатывают стратегию, направленную на облегчение границ и возможность односторонней отмены визовых требований для владельцев паспортов из 60 государств. В рамках этой работы разрабатывается возможность односторонней отмены виз для граждан мусульманских стран и соседних государств с целью привлечения большего числа международных туристов.
Исламская Республика рассчитывает получить прибыль от посещения туристами различных исторических объектов в стране. Сюда вошли музеи, мавзолеи, медресе и мечети, мосты, бани, башни и особняки, 27 из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.