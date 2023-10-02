Перед вылетом туристы узнали, что их отель закрывается на ремонт

16 сентября турагент забронировал для своих туристов тур в Турцию с размещением в отеле Royal Diwa Tekirova Resort 5*. А через неделю, за 3 дня до их вылета, случайно узнал, что 9 октября гостиница закрывается на ремонт.

© Royal Diwa Tekirova Resort

«Получается, что моих клиентов вскоре выселили бы в другой отель», – сообщил нашему журналисту участник чата «Источники ТурДома» Максим.

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По его словам, о скором закрытии на реновацию он узнал случайно из переписки с представителем гостиницы, когда просил учесть пожелание туристов – поселить их на первом этаже.

По словам турагента, отель подтвердил, что сделал информационную рассылку туроператорам только 27 сентября, то есть менее чем за 2 недели до закрытия.

«Обычно ремонт планируют заранее и за несколько месяцев предупреждают своих партнеров. Думаю, что такая ситуация сложилась не только у моих клиентов».

Туроператор аннулировал заявку и предложил туристам лишь один отель как альтернативу, без доплаты – Baia Salima Kemer. Однако клиентов этот вариант не устроил. Другие же гостиницы можно было забронировать по новым, более высоким прайсам.

Переговоры с туроператором ни к чему не привели, и в итоге Максим доплатил разницу в цене между отелями самостоятельно: «Это моя репутация в городе и мои нервы».

Комментируя ситуацию, юрист Игорь Косицын посоветовал турагенту в дальнейшем не проявлять подобную инициативу.

«Отношения "турагент – туроператор" регулируются агентским договором, на них не распространяются нормы Закона о защите прав потребителей. Теперь с большей долей вероятности он не сможет взыскать со своего партнера разницу, если обратится в суд от своего имени».

В подобных случаях решение о доплате за проживание в другой гостинице или же об отказе от поездки должен принимать исключительно турист.

«Туроператор в одностороннем порядке отказал в предоставлении услуг, – говорит Игорь Косицын. – А значит, при выборе более дорогой гостиницы клиент смог бы в дальнейшем обратиться в суд и получить возмещение расходов».