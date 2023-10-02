"Таких нельзя пускать в самолет". Туристка в коротком платье возмутила попутчиков

Пассажирка американского лоукостера Spirit Airlines пришла в аэропорт без штанов и попала на видео. На опубликованные в сети кадры обратило внимание издание New York Post.

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По данным портала, обнаженную ниже пояса туристку увидели в аэропорту Форт-Лодердейла, она стояла в очереди и ждала регистрации на рейс до Флориды. На пассажирке было облегающее оранжевое платье на бретельках, поднятое так, что ягодицы оказались обнажены.

«Что происходит в 2023 году? Это неправильно!» — возмутилась попутчица полуголой женщины, которая сняла ее на видео.

Ролик стал вирусным и вызвал споры пользователей. Одни предположили, что пассажирка могла просто не заметить, что ее пятая точка частично оголилась. Другие написали, что у нее могут быть проблемы с ментальным здоровьем.

«Человек, который думает, что нормально делать такое в публичной плоскости, психически неуравновешен. А таких нельзя пускать в самолет», — заявил один из комментаторов.