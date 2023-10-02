В Турции начали отменять рейсы в Россию из-за погоды
В Турции начали отменять авиарейсы в Россию из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет газета Hürriyet.
В частности, из-за продолжающихся сильных ливней в Стамбуле отменены вылеты трех самолетов в Москву — Red Wings в аэропорты Домодедово и Жуковский, а также авиакомпании «Азимут» во Внуково.
Помимо этого, отменены еще по меньшей мере 16 международных рейсов.
Отмечается, что ливни в популярном у туристов турецком городе продолжаются уже несколько часов. В некоторых районах Стамбула фиксировали подтопления. Специалисты предупреждают, что с 22:00 (мск) 2 октября ожидается новый удар стихии, дожди будут идти всю ночь.
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