Российские авиакомпании просят повысить стоимость билетов на внутренние рейсы
Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на билеты или размер субсидий за региональные перевозки. Свой проект она представила на Стратегическом форуме гражданской авиации, предложение планируют направить в Росавиацию. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы и о маршрутах между центральными регионами с Крымом, Калининградом и Дальним Востоком.
Аргументируя свою позицию, в S7 заявили, что тарифы на внутренние перевозки и размер субсидий не менялись с момента запуска программы госфинансирования в 2013 году, поэтому их нужно пересмотреть. По данным перевозчика, сейчас региональный рейс окупается только при загрузке более 85%.
Инициативу S7 поддержали и другие авиакомпании. В Red Wings эту идею сочли оправданной, отметив, что при этом нужно избежать скачка цен для пассажиров. В «Азимуте» поддержали инициативу коллег при условии увеличения финансирования из бюджета, что позволило бы предотвратить сокращение полетной программы.
Отметим, что региональные рейсы в обход Москвы сейчас составляют основу полетного расписания омского аэропорта. Город связан прямыми рейсами с Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Новосибирском, Казанью, Уфой, Минводами, Пермью, Томском, Тобольском, Абаканом, Самарой, Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутом и другими городами.