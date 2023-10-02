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Пассажиры "Аэрофлота" не смогли вылететь из Пхукета в Москву из-за поломки

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Пхукет – Москва 2 октября по причине повреждения створки шасси наземными службами аэропорта вылета. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает Агентство "Москва".

Пассажиры "Аэрофлота" не смогли вылететь из Пхукета в Москву
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В связи с поломкой пассажирам перебронируют билеты на ближайшие рейсы. Кроме того, им предоставят питание и напитки, а также разместят некоторых граждан в гостинице.

Ранее авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о временной приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября.

Перевозчик объяснил данное решение производственной необходимостью. Росавиация для обеспечения перелетов российских путешественников проведет оперативное совещание.