Пассажиры "Аэрофлота" не смогли вылететь из Пхукета в Москву из-за поломки
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Пхукет – Москва 2 октября по причине повреждения створки шасси наземными службами аэропорта вылета. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает Агентство "Москва".
В связи с поломкой пассажирам перебронируют билеты на ближайшие рейсы. Кроме того, им предоставят питание и напитки, а также разместят некоторых граждан в гостинице.
Ранее авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о временной приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября.
Перевозчик объяснил данное решение производственной необходимостью. Росавиация для обеспечения перелетов российских путешественников проведет оперативное совещание.