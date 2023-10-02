Пассажиры "Аэрофлота" не смогли вылететь из Пхукета в Москву

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Пхукет – Москва 2 октября по причине повреждения створки шасси наземными службами аэропорта вылета. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает Агентство "Москва".

В связи с поломкой пассажирам перебронируют билеты на ближайшие рейсы. Кроме того, им предоставят питание и напитки, а также разместят некоторых граждан в гостинице.