Российские авиакомпании попросили повысить стоимость билетов

Российские авиакомпании попросили ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные перевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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С таким предложением выступила авиакомпания S7, свой проект она представила на Стратегическом форуме гражданской авиации. Уточняется, что речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы, а также маршрутах между центральными регионами и Крымом, Калининградом и Дальним Востоком.

В S7 отметили, что тарифы на внутренние перевозки и размер субсидирования не менялись с момента запуска программы госфинансирования в 2013 году, поэтому их необходимо пересмотреть. По данным перевозчика, сейчас региональный рейс окупается, только если загрузка превышает 85 процентов.

Инициативу S7 поддержали и другие российские перевозчики. В Red Wings сочли индексацию субсидий оправданной, но призвали избегать резкого роста цен для пассажиров. В «Азимуте» тоже поддержали инициативу S7 при условии увеличения финансирования из бюджета, что позволило бы предотвратить сокращение полетной программы.

Как выяснило издание, S7 планирует направить свои предложения в Росавиацию.