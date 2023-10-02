Испанский путешественник на мотоцикле проехал по Новосибирской области

«С краснозерцами испанский путешественник познакомился в 2018 году, когда ехал из Испании через Казахстан на Дальний Восток и сделал вынужденную остановку в Новосибирской области», – пишет Горсайт.

У испанца сломался мотоцикл по дороге на трассе, он обратился за помощью к местному байкеру в Краснозерском. Парень впустил путника в дом и помог с ремонтом транспорта, но до конца исправить поломку не удалось. Испанец провел сутки в поселке и отправился в столицу Сибири, в это время мастер общался с испанцем на языке жестов и с помощью переводчика в телефоне.