Испанский путешественник на мотоцикле проехал по Новосибирской области
В рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области побывал путешественник-мотоциклист из Испании. Он приехал из Монголии погостить у знакомых.
«С краснозерцами испанский путешественник познакомился в 2018 году, когда ехал из Испании через Казахстан на Дальний Восток и сделал вынужденную остановку в Новосибирской области», – пишет Горсайт.
У испанца сломался мотоцикл по дороге на трассе, он обратился за помощью к местному байкеру в Краснозерском. Парень впустил путника в дом и помог с ремонтом транспорта, но до конца исправить поломку не удалось. Испанец провел сутки в поселке и отправился в столицу Сибири, в это время мастер общался с испанцем на языке жестов и с помощью переводчика в телефоне.
Полностью отремонтировать мотоцикл удалось только в Новосибирске. Путешественник оставил технику у знакомых и улетел в Испанию.
Отмечается, что европеец путешествует по Сибири не впервые, в 2018 году он из Испании ехал через Казахстан на Дальний Восток и также заезжал в Новосибирск.