Путешествий становится больше: как восстанавливается мир туризма

На сегодняшний день туристический мир встречает нас хорошими показателями: поток восстановился почти на 97 процентов. Но нам интереснее поговорить о показателях России. А они по некоторым направлениям выше, чем мировые. Например, по внутреннему и выездному туризму.

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Наше самое основное достижение — это то, что туризм в России не только жив в постковидное время, но и успешно восстанавливается. В прошлом году показатели по внутренним направлениям вышли на хороший уровень. В этом году они могут стать даже выше, чем в доковидное время. Это происходит не само собой: последние пять лет государство финансирует разные области, тем самым дает импульс к развитию, например инфраструктуры.

А бизнес смотрит за трендами: куда вкладывает деньги государство, туда вкладывает их и он. Поэтому внутренний туризм динамично развивается. В показателях по зарубежным направлениям чуть сложнее. Здесь сыграли роль «постковидный синдром» и февральские события 2022 года, после которых у нас практически закрыто прямое авиасообщение со странами Европы.

Мешают проблемы с логистикой, визовые вопросы, а также санкции: наши банковские карты не работают за границей, а карты гостей не работают у нас. Сложностей для международного туризма много, однако поток растет.

Сейчас у нас 35 направлений прямого авиасообщения с зарубежными странами, ну и, конечно, куда угодно можно добраться с пересадкой. Поэтому поток вырос на 30 процентов и более.