Турпоток в Татарстан сократился

За январь-август 2023 года Татарстан посетили 2 846 459 туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 1,96%, или на на 56,8 тысячи человек, подсчитало "Реальное время", изучив данные официальной статистики.

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В январе этого года республику посетили 273 765 туристов, в февраль — 271 322, в марте — 313 986. За апрель в Татарстане побывали 307 039 путешественников, за май — 323 310, за июнь — 366 648.

В июле в республике зарегистрировали 520 850 туристов. В августе их число составило 469 539 человек.

За январь-август 2022 года Татарстан посетили 2 903 306 туристов, следует из данных Росстата. Всего за прошлый год в республике побывали 3,7 млн человек.

Напомним, сокращение турпотока в Татарстане зафиксировали и по итогам первого полугодия 2023 года. За январь-июнь республику посетили 1 856 070 человек, что 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.