"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Новосибирска в Дубай

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы по направлению Новосибирск - Дубай (Аль-Мактум). Первый полет состоится 23 декабря, рейсы будут выполнять дважды в неделю, сообщает пресс-служба международного аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина.