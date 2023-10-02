У туристов появилась возможность снять настоящий домик Шрека

Теперь любители популярного мультфильма про лесного огра смогут почувствовать себя на его месте. Домик Шрека выставлен для возможной аренды на популярном сервисе для съёма жилья. Описание на сайте гласит, что особняк — приземистое уединённое убежище, подходящее для ищущего одиночества «огра».

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Дом расположен среди холмов Шотландии. Отдалённое место выбрано специально: добраться до гор в этом регионе непросто, так что уединение гарантировано. В качестве арендодателя и контактного лица указан осёл. И, судя по описанию, он сам в восторге от этого жилья:

Болото Шрека прелестно. Просто красота. Идеальное место для развлечения гостей. Знаете, что мне в этом нравится? Всё. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны — всё это. Я не могу дождаться, когда гости сами увидят этот грязный кусочек рая.