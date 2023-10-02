Россиянин описал досмотр в Северной Корее фразой «становится не по себе»
Российский тревел-блогер рассказал, что испытал чувство тревоги во время досмотра в аэропорту Северной Кореи. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».
«Когда подходит твоя очередь на досмотре в аэропорту Пхеньяна, и неулыбчивый офицер с раскосыми глазами бросает из-под век безэмоциональный взгляд, становится немного не по себе», — такими словами описал свой опыт россиянин.
По словам автора публикации, о КНДР у туристов сложилось впечатление как о суровой и опасной стране. Кроме того, он отметил, что в интернете часто пишут о тщательном досмотре иностранцев на въезде в республику.
«Честно говоря, мне это кажется полной ерундой, так как тот досмотр, который я проходил лично, можно назвать полностью формальным», — пояснил блогер.
Он добавил, что с особым вниманием туристам стоит отнестись к запрету ввоза в КНДР религиозной литературы.
«Если вы глубоко верующий человек и возите с собой святые книги, в Северную Корею их брать нельзя. Не арестуют, но могут изъять», — предупредил россиянин.
Ранее этот же блогер описал полет в Северную Корею фразой «каждый рейс может быть последним». Он рассказал, что в республику до сих пор летают советские воздушные суда из 70-х годов прошлого века.