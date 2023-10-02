Раскрыто значение странных звуков во время полета в самолете

Пилоты рассказали Newsweek о значении странных звуков во время полета в самолете.

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Эксперт отметил, что в ходе полета раздается множество разных звуков, почти все из них являются простыми способами общения бортпроводников с пилотами.

Последние исследования показали, что страх перед перелетом является распространенным явлением, которое затрагивает от 10% до 40% людей, преимущественно женщин.

Пилот пояснил, что, если пассажиры слышат бой курантов, это означает, что самолету разрешен взлет. В воздухе этот сигнал говорит о том, что пассажир хочет заказать чашку кофе, к примеру, добавил летчик.

Два сигнала подряд указывают бортпроводникам о том, что самолет поднимается на высоту три километра или пилоты просят подготовить салон и пассажиров к посадке. Также это может означать, что на борту включился Wi-Fi.