Туристов предостерегли от трех позорных действий в Дагестане

Российский тревел-блогер и путешественник предостерег туристов от трех позорных действий в Дагестане. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что за неправильное поведение путешественников могут выгнать из республики и даже не впустить обратно. В частности, в регионе жестко осуждается распитие алкогольных напитков.

«Показаться на публике в нетрезвом виде — это верх неприличия, — пояснил он. — Местные будут очень возмущены таким поведением. Может дойти вплоть до серьезных последствий».

Также, по словам блогера, в Дагестане запрещено курить женщинам. Местные жители считают, что курение для девушки — неприличное занятие.

«Поэтому туристкам, которые не хотят отказываться от привычки на время поездки, нужно быть морально готовыми буквально прятаться по углам», — добавил он.

Более того, путешественник подчеркнул, что жители республики негативно относятся к использованию бранных слов.

«Нельзя сказать, что люди уж совсем не используют мат, вот только жесткое табу касается нецензурщины в присутствии старших, детей и женщин», — резюмировал он.