Турецкие аэропорты массово отменяют рейсы из-за ливней

В аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за ливней, которые продолжаются уже несколько часов, массово задерживают и отменяют авиарейсы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

«Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов. Синоптики предупредили, что <…> ливни будут идти всю ночь», — пишут РИА Новости.

Авиакомпания Turkish Airlines в соцсети X предупредила о задержках и отменах рейсов, преимущественно, на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Кахраманмараш. Однако, согласно данным на сайтах аэропортов и авиакомпаний, задержки есть на международных направлениях. Рейс S7 вылетел из Стамбула в Новосибирск на шесть с половиной часов позже запланированного. Рейс «Победы» в Москву улетел с задержкой в 42 минуты.