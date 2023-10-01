В ГД назвали здравой идею безвизового режима с Латинской Америкой

Сегодня есть возможность у граждан Кубы приезжать и находиться в РФ до трех месяцев. Но если кто-то приезжает по важным семейным делам — а есть смешанные семьи, которые проживают в российских городах, — иногда три месяца оказывается недостаточным сроком. А после трех месяцев, получается, нужно уезжать. Это учитывая сегодняшние логистические сложности, — сказал он.