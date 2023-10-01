Россия хочет добиться безвизового режима с Латинской Америкой
Ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой – это достижимая цель. Так считает глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем. Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться», – сказал дипломат.
В беседе с ТАСС он выразил мнение, что процесс отмены виз будет развиваться постепенно. В качестве примера он привел Мексику, с которой у России произошло облегчение визового режима. Так, электронные визы для наших граждан ввели мексиканцы, а некоторое время спустя россияне.
«Мы, безусловно, не снимаем с повестки дня более глобальное, радикальное соглашение. Но и нынешний порядок, он достаточно удобен для тех, кто путешествует», – заметил Щетинин.