Россия хочет добиться безвизового режима с Латинской Америкой

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем. Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться», – сказал дипломат.

В беседе с ТАСС он выразил мнение, что процесс отмены виз будет развиваться постепенно. В качестве примера он привел Мексику, с которой у России произошло облегчение визового режима. Так, электронные визы для наших граждан ввели мексиканцы, а некоторое время спустя россияне.