В Амстердаме хотят ввести налог для транзитных пассажиров

Власти Амстердама рассматривают предложение о взимании сборов с транзитных пассажиров в аэропорту Схипхол. В случае одобрения данного решения главный международный аэропорт Нидерландов получит статус первой в мире воздушной гавани с платным транзитом. Об это пишет “АиФ”.

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В соответствии с внесенным законопроектом, за принятие которого уже проголосовали члены нижней палаты парламента Нидерландов, при пересадке с рейса на рейс в аэропорту Схипхоле пассажиры будут вынуждены оплатить 50 евро.

В нидерландский ассоциации авиакомпаний сделали заявление, что подобные меры не соответствуют интересам перевозчиков и могут крайне отрицательно повлиять на туристическую сферу страны. Это мнение поддерживает и главная авиакомпания Нидерландов KLM, представители которой сочли проект закона несвоевременным, непонятным и даже вредоносным.