В Амстердаме хотят ввести налог для транзитных пассажиров

В аэропорту Амстердама хотят ввести обязательный сбор для транзитных пассажиров
Власти Амстердама рассматривают предложение о взимании сборов с транзитных пассажиров в аэропорту Схипхол. В случае одобрения данного решения главный международный аэропорт Нидерландов получит статус первой в мире воздушной гавани с платным транзитом. Об это пишет “АиФ”.
В соответствии с внесенным законопроектом, за принятие которого уже проголосовали члены нижней палаты парламента Нидерландов, при пересадке с рейса на рейс в аэропорту Схипхоле пассажиры будут вынуждены оплатить 50 евро.
В нидерландский ассоциации авиакомпаний сделали заявление, что подобные меры не соответствуют интересам перевозчиков и могут крайне отрицательно повлиять на туристическую сферу страны. Это мнение поддерживает и главная авиакомпания Нидерландов KLM, представители которой сочли проект закона несвоевременным, непонятным и даже вредоносным.
По информации гендиректора KLM Марьян Рентель, решение о введении налога вызвало масштабную тревогу, поскольку, в соответствии с подсчетами аналитиков, при таких условиях пассажиропоток авиакомпании может уменьшаться практически на треть, хотя на сегодняшний день Амстердам выступает в качестве популярного и удобного хаба, где авиапассажиры свободно осуществляют пересадки без возможности выхода в город.