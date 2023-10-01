Туристку арестовали за вывоз трех камней из Турции

Бельгийка прихватила в качестве сувенира три камушка, которые она ранее нашла в одном из турецких городов. При вылете из страны ее задержали сотрудники местной полиции: девушке грозит серьезное наказание, сообщает "Турпром".

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Кимберли Мергитс и ее жених Уорре из Дюэрна отправились на популярный курорт, чтобы провести отпуск. В один из дней они поехали в Манавгат, который славится своими водопадами и античным городом.

Во время экскурсии, пребывая возле одного из живописных водоемов, девушка присмотрела три небольших камня и решила забрать их с собой на память. Позднее стало ясно, что делать этого не стоило.

В день вылета бельгийку в аэропорту Антальи задержала служба безопасности. Виной тому камушки, которые, как оказалось, имеют археологическую ценность.

В результате Кимберли обвинили в «контрабанде археологических артефактов» и арестовали. Сейчас туристке требуется собрать приличную сумму денег, чтобы внести их в качестве залога и выйти из заточения.