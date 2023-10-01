Рейс Казань — Екатеринбург задержали на 8 часов
Рейс №WZ 1070 Казань — Екатеринбург авиакомпании "Red Wings"задержали на восемь часов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Рейс перенесли с 05.00 ориентировочно на 13.00 в связи с технической неисправностью судна. На рейс зарегистрировано 74 пассажира. Авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными правилами.
Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора.
В конце сентября рейс UV-339 Бугульма — Усинск авиакомпании "ЮВТ Аэро" вернулся в Татарстан из-за утечки топлива. Самолет CRJ-200 вылетел из Бугульмы в 5.00 мск, вернулся в 5.55. Посадка прошла в штатном режиме.