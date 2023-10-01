Тише и больше места для багажа: названы лучшие места в самолете

Широко распространено мнение, согласно которому места на последних рядах самолета считаются наименее комфортными. Однако на самом деле это далеко не так, заявила изданию The Sun трэвел-журналист Моника Хамфрис.

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Во-первых, в задней части воздушного судна более спокойно. Это объясняется тем, что большинство путешественников стремится занять передние места, а также логикой передвижения: обычно пассажиры направляются в уборную, расположенную ближе к носу самолета, а не к его хвосту.

Во-вторых, существует больше шансов застать свободные места для ручной клади над последними рядами, нежели над первыми. Причина та же: их бронируют в последнюю очередь, в то время как нос самолета почти всегда забит под завязку не только людьми, но и их чемоданами.

Наконец, эта зона воздушного судна считается более безопасной в случае авиакатастрофы.