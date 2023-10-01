Эксперты объяснили, почему опасно купаться с украшениями
Если вы отправляетесь в путешествие к морю, то стоит помнить об одном важном правиле. О нем эксперты рассказали изданию The Sun.
Его суть сводится к тому, что купаться с надетыми на себя украшениями – не самая лучшая идея. И проблема в данном случае заключается не в состоянии самих ювелирных изделий, а в безопасности для жизни человека.
Как объяснили специалисты, морских обитателей, в том числе хищных, привлекают не только родинки, бородавки и небольшие ранки на коже. Их внимание может захватить в том числе мерцание, которое исходит от украшений под водой.
Таким образом, существует больше шансов, что та же акула нападет на человека, на котором есть ювелирные изделия.
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