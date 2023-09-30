Бортпроводница рассказала, почему в самолете невкусная еда

В интервью изданию The Sun стюардесса одной из британских авиакомпаний объяснила по какой причине еда в самолетах не удовлетворяет вкусы некоторых авиапассажиров.

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Бортпроводница призвала пассажиров принимать во внимание тот факт, что еду для самолетов готовят на фабрике, а не в ресторане, ориентируясь при этом не на вкус, а в большей степени на предотвращение возможных пищевых отравлений. Это для «самолетной» еды в приоритете. Кроме того, блюда разогревают в небольших духовках на борту лайнера, что, как отмечает стюардесса, не может не сказаться на вкусе даже самых шикарных блюд.

При этом бортпроводница заявляет, что выбрать что-то, что может понравиться тому или иному пассажиру, возможность все же есть. Для этого всего лишь необходимо при бронировании билета указать определенные блюда, которые многие авиакомпании предлагают как спецменю. Стюардесса отмечает, что более близкие пассажирам по вкусу блюда могут сделать и авиационную еду вполне приятной.

Бортпроводница посоветовала выбирать вегетарианское мену на борту самолета, поскольку она, как правило, лучшего вкуса и качества, чем остальные варианты.