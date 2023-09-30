Из России на Гоа возобновят прямые рейсы

С 30 сентября россияне снова смогут отправиться в путешествие на Гоа прямыми рейсами. Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные перелеты из Москвы, а с 3 октября — из Екатеринбурга. Планируется отправлять по три рейса в неделю, в дополнение к уже ежедневным рейсам из столицы.