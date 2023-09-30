Из России на Гоа возобновят прямые рейсы
С 30 сентября россияне снова смогут отправиться в путешествие на Гоа прямыми рейсами. Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные перелеты из Москвы, а с 3 октября — из Екатеринбурга. Планируется отправлять по три рейса в неделю, в дополнение к уже ежедневным рейсам из столицы.
Гоа, самый популярный штат Индии, привлекает туристов своими красивыми пляжами, богатой культурой и историей. Однако за последние годы отдых на этом курорте изменился. «Старожилы все чаще шутят, что «Гоа уже не торт». В последние годы стало больше индийских туристов, выросли цены.