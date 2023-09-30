Туристы из Новосибирска застряли в Дубае
Самолет из Арабских Эмиратов вторые сутки не может вылететь до Новосибирска. Это коснулось рейса авиакомпании S7. По словам пассажиров, которые застряли в Дубае, вылет был запланирован на 29 сентября, однако его перенесли. Получить ответ от местного гида и оператора не удавалось.
О том, что перенос вылета связан с задержкой выдачи разрешения туристы узнали только из новостей. Новосибирцев разместили в гостинице, предоставив питание. Однако утром 30 сентября туристам сообщили, что время вылета их рейса вновь перенесли. Согласно расписанию в аэропорту «Толмачево» рейс «Дубай – Новосибирск» должен приземлиться в 3 часа ночи 1 октября.