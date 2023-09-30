Туристы оставили в Костромской области больше миллиарда рублей

Туристы в Костроме проводят не один день, узнал KOSTROMA.TODAY.

© Kostroma.Today

Как сообщает пресс-служба областной администрации, туристический поток в регионе вырос по сравнению с прошлым годом на 30%.

С января по август в Костромскую область приехало 1,2 миллиона человек, которые оставили тут примерно 1,3 миллиарда рублей.

Интересно, что большинство гостей региона приезжали сюда не на один день. На 2 и более дней оставались более 60% туристов. Они путешествовали не только по Костроме, но и заезжали в Галич, Нерехту, Чухлому, Кологрив и другие места.