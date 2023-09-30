Туристы оставили в Костромской области больше миллиарда рублей
Туристы в Костроме проводят не один день, узнал KOSTROMA.TODAY.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, туристический поток в регионе вырос по сравнению с прошлым годом на 30%.
С января по август в Костромскую область приехало 1,2 миллиона человек, которые оставили тут примерно 1,3 миллиарда рублей.
Интересно, что большинство гостей региона приезжали сюда не на один день. На 2 и более дней оставались более 60% туристов. Они путешествовали не только по Костроме, но и заезжали в Галич, Нерехту, Чухлому, Кологрив и другие места.
Чиновники считают развитие туризма в регионе наиболее приоритетным, поскольку гости региона улучшают местную экономику. Поэтому в рамках нацпроекта Костромская область привлекла почти 100 миллионов рублей. Эти деньги пошли на субсидии для предпринимателям, которые работают с туристами.
Туристы оставили в Костромской области больше миллиарда рублей