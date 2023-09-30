Новый терминал аэропорта Барнаула откроют к 2025 году

В пресс-службе правительства Алтайского края рассказали, что в 2025 году откроют новый терминал аэропорта Барнаула, пишет ТАСС.

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Также сообщили, что строительство нового терминала начнется в этом году.

Строительство нового терминала аэропорта начнется в этом году. ... Завершить строительство нового терминала планируется в 2025 году, — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Изначально замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина заявил,что новый терминал аэропорта Барнаула построят только к 2026 году.