Новый терминал аэропорта Барнаула откроют к 2025 году
В пресс-службе правительства Алтайского края рассказали, что в 2025 году откроют новый терминал аэропорта Барнаула, пишет ТАСС.
Также сообщили, что строительство нового терминала начнется в этом году.
Строительство нового терминала аэропорта начнется в этом году. ... Завершить строительство нового терминала планируется в 2025 году, — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Изначально замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина заявил,что новый терминал аэропорта Барнаула построят только к 2026 году.
Планируется, что площадь нового терминала будет около 8,5 тыс. кв. м., это в два раза больше нынешнего терминала Барнаульского аэропорта. А пропускная способность составит 1 млн 150 тыс. пассажиров.
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