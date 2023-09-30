Первый за 10 лет самолет вылетел из Триполи в Рим

Пассажирский самолет впервые за 10 лет отправился в рейс из Триполи в Рим после отмены запрета на полеты ливийских лайнеров в Италию. Об этом сообщила администрация аэропорта Митига, расположенного в столице Ливии.

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"Самолет авиакомпании Medsky Airways вылетел из Митиги в римский аэропорт Фьюмичино", - сказали в администрации.

По ее информации, рейсы по маршруту Триполи - Рим будут выполняться дважды в неделю - в среду и субботу.

Ранее первый после долгого перерыва рейс в противоположном направлении вылетел 24 июля.

В начале июля премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что "итальянское правительство проинформировало его о своем решении снять воздушное эмбарго, введенное в отношении ливийской гражданской авиации 10 лет назад".

Тогда же премьер выразил надежду, что регулярные полеты возобновятся в сентябре 2023 года. Дбейба назвал прорывом этот шаг Рима, который, по его словам, "значительно облегчит передвижение ливийских граждан".