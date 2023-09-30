Эксперты назвали, где самая дешевая аренда жилья для туристов

За год ставка аренды поднялась на девять процентов, утверждают аналитики. Средняя стоимость краткосрочной аренды по всей России составила 3556 рублей в день.

© runews24.ru

Наименьшую плату за апартаменты туристы возможно встретить в Калининграде – 2926 рублей. Также по относительно низкой цене можно забронировать жилье в Кисловодске (3194 рубля) и Казани (3393 рубля).

Средняя стоимость аренды жилья в сутки в Санкт-Петербурге составляет 3461 рубль, в Нижнем Новгороде – 3618 рублей, в Адлере – 3864 рубля, а в Зеленоградске – 4026 рублей.

Туристы, желающие остановиться на сутки в Москве, могут рассчитывать на цену в размере 4152 рубля, в Сочи – 4574 рубля, а в поселке Сириусе – 4988 рублей.

Наибольший рост цен на посуточную аренду за год был зафиксирован в Сириусе – на 19 процентов. В Адлере прирост составил 17 процентов, в Кисловодске – 15 процентов, в Калининграде – 12 процентов, а в Сочи – 11 процентов.

В Нижнем Новгороде краткосрочная аренда подорожала на десять процентов, в Казани и Москве – на семь процентов, в Зеленоградске – на пять процентов, а в Санкт-Петербурге – на два процента.