Более 2,3 млн туристов из России посетили Анталию

С января по август 2023 года 2,3 миллиона российских туристов посетили турецкую провинцию Анталия, что составляет прирост в 32 процента по сравнению с прошлым годом.

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За первые восемь месяцев текущего года в Анталию прибыло около 10,2 миллиона иностранных туристов и более 625 тысяч местных жителей.

Большинство из тех, кто посещает Анталию для отдыха, все еще составляют россияне - 2,3 миллиона человек, что является ростом на 32,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на прогнозы, российские туристы не утратили своего первого места в посещении Анталии после роста стоимости отдыха в Турции из-за обесценения рубля и лиры.

Стоит отметить, что россияне все еще предпочитают Турцию для отдыха чаще, чем любые другие зарубежные страны, такие как Таиланд и Египет, которые занимают следующие места в рейтинге.