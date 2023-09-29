«Я была в шоке». Туристка из России — о поездке в Грузию

Туристка из России побывала в Грузии и рассказала о своих впечатлениях. Ее слова приводит издание «Сочи24».

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Первое, на что обратила внимание женщина, это на лифты в домах. За подъем на нужный этаж приходится платить, либо идти по лестнице.

Честно говоря, я была в шоке, когда это увидела, но у них требуют деньги за проезд в лифте… Мне кажется, что это просто апофеоз жадности, — отметила путешественница.

Россиянку также удивили особенности местной архитектуры. По словам туристки, дома здесь строят совершенно из разных материалов, порой самых дешевых. Иногда даже непонятно, где заканчивается дом и начинается помойка. Отметила женщина также и горы мусора на улицах.

Зачастую конструкция держится на каких-то абсолютно хлипких подпорках. Непонятно, где заканчивается помойка и начинается жилой дом.

Предупредила путешественница и о том, что выпить настоящий кофе получится лишь в хороших ресторанах. Во всех остальных местах посетителям подают кофе 3 в 1.