В Екатеринбурге возобновил прием документов визовый центр Испании

Подать документы на туристическую визу в Испанию снова можно в региональном ВЦ. Спустя несколько месяцев прием заявителей возобновился в Екатеринбурге.

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Так, в четверг, 28 сентября, на сайте визового центра в уральской столице появились свободные слоты сразу на 2 недели вперед – до середины октября. Стоит отметить, что уже к утру пятницы все места были забронированы. Прием туристов, как и прежде, осуществляется 5 раз в неделю.

Кроме того, на главной странице визового оператора BLS International Services Russia Inc. исчезло сообщение «По техническим причинам в настоящее время заявления на визу в Испанию принимаются только в Московском визовом центре до дальнейшего уведомления», которое появилось еще в июле. По факту же запись в региональные офисы закрылась за несколько недель до уведомления.

Стоит отметить, что теперь у консульства королевства договор на аутсорсинг с компанией ООО «БЛС ИНТЕРНЭШНЛ РУ», в то время как раньше партнером выступало ООО «БЛС Интернэшнл Сервисес». Соответствующая информация отражена в согласии на обработку персональных данных, которое подписывает заявитель при подаче анкеты. Вероятно, именно из-за смены подрядчика ВЦ пришлось приостановить прием граждан во многих городах.

Ранее испанский визовый центр в Москве сменил адрес, о чем сообщил лишь постфактум. Филиал в Екатеринбурге также переехал и теперь располагается в БЦ «Микрон» на ул.Челюскинцев, 2 / Шейнкмана, 5. Никаких уведомлений для уральских туристов и в этот раз не было.