Ялта приняла 1,5 млн туристов с начала 2023 года

Ялта в текущем году приняла почти 1,5 млн туристов, что составляет 40% всех посетивших Крым туристов. Об этом рассказала управделами Ялтинского горсовета Татьяна Корниенко, слова которой приводит ТАСС.

© nsn.fm

Она отметила, что бархатный сезон обещает быть комфортным, так как в городском округе сохраняется жаркая погода, а теплое море продлевает купальный сезон.