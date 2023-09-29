Российская туристка раскритиковала отдых в Тбилиси

Российская туристка после своего путешествия по Грузии назвала самый раздражающий фактор о Тбилиси. Девушка пожаловалась на тотальный национализм и нелюбовь к русским.

«Больше всего раздражает, что повсюду висят украинские флаги, везде националистские лозунги. Проезжаешь по центру и не сразу понимаешь, где ты оказался, в Грузии или Украине», – возмущается Елизавета.

При этом женщина добавила, что такая ситуация сложилась только в Тбилиси. В остальных регионах Грузии дела обстоят совершенно иначе. По словам туристки, люди там доброжелательные, никаких украинских флагов и агрессии по отношению к россиянам. В связи с этим Елизавета посоветовала россиянам отдыхать в других регионах Грузии, таких как Кахетия или Сванетия, передает Lenta.ru.