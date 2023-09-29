Анталию посетили 2,3 млн российских туристов

Согласно данным турецких государственных статистических источников, в период с января по август 2023 года в провинцию Анталия приехало 2,3 миллиона российских туристов. Это на 32 процента больше, чем в прошлом году. Информацию об этом сообщили журналисты российского информационного портала РИА Новости.

Также стоит отметить, что за первые восемь месяцев текущего года в Анталию прибыло около 10,2 миллиона иностранных туристов и немного более 625 тысяч местных жителей, которые решили провести отпуск в своей родной провинции.