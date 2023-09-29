Нужны ли в российских поездах люксовые вагоны

Пост в тг-канале «Крыша ТурДома» о разрабатываемых «Трансмашхолдингом» новых вагонах повышенной комфортности вызвал оживленную дискуссию в комментариях.

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Дизайн представленной на фотографиях новинки получил неоднозначные оценки: от «Вау, красота!» и «Прекрасно выглядят!» до «Надеюсь, в аду разработчиков заставят сидеть именно на таких креслицах».

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Впрочем, обсуждение плавно перетекло на другую тему: конкурентен ли ценник на поездки в уже имеющихся у РЖД люксовых вагонах по сравнению с авиаперелетом бизнес-классом.

Один из подписчиков «Крыши ТурДома» привел конкретный пример: места в купе класса люкс из Москвы в Анапу с отправлением 8 ноября предлагаются по цене от 62,7 тыс. руб., время в пути – 21 час.

Между тем в ту же дату за 4 часа и 48,3 тыс. руб. можно долететь бизнес-классом «Аэрофлота» до Сочи (Аэропорт Анапы временно закрыт. – Ред.), а «сэкономленных на авиаперелете денег вполне хватит на роскошный трансфер до Анапы», пишет комментатор.

С его аргументами согласны далеко не все: «А как же время на дорогу в аэропорт, на регистрацию и посадку? “Роскошный трансфер” до Анапы – это что, простите? Полдня простоите в пробках на серпантине. От Москвы до курорта доберетесь в общей сложности часов за 14. Бинго! Зачем, если можно за 21 час комфортно, поспав, почитав, посмотрев в окно, доехать поездом?»

Комментаторы обращают внимание и на то, что поездки в люксовых вагонах удобны деловым путешественникам: «Например, из Казани в Москву ночным поездом – 12 часов. Можно нормально выспаться, принять душ. Прибываешь на вокзал сразу в центр города. Отличная альтернатива утреннему самолету». Кроме того, есть люди, которые попросту боятся летать или же не могут по состоянию здоровья, но при этом готовы платить за комфортную поездку по ж/д, справедливо отмечают подписчики.