За год Татарстан стал на 10% привлекательнее для туристов

Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

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По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан. В этом году Татарстан сохранил за собой 5-е место, показав динамику по числу гостей в 9,8%.

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При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в этот период туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк "Алханай" и ленд-арт парк "Тужи". А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%), и Самара (+5%): их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%). Путешественники из Татарстана заняли 11-е место, поднявшись за год на одну строчку рейтинга.