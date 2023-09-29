С наступлением бархатного сезона из Омска сократили число рейсов в Сочи

С этой неделе количество прямых рейсов из Омска в Сочи сократилось в 2,2 раза. Вместо 20 вылетов будет выполняться 9 - по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

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На этом направлении продолжат летать «Икар», «Северный ветер», «СмартАвиа», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот». Авиакомпания «Якутия» выполнявшая рейс из Сочи в Якутск с посадкой в Омске, с 27 сентября по этому маршруту не летает. Отправиться без пересадок в Якутск теперь не получится.

С 20 сентября исчез из расписания аэропорта и рейс Норильск - Омск - Сочи. Альтернативных вылетов в Норильск пока нет.