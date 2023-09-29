Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах 30 сентября произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 12 воздушных судов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли шесть авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.