В Оренбургской области природный туризм становится все более популярным

Выездное заседание комитета Заксобрания Оренбургской области по вопросам собственности, природопользования и строительства прошло в визит-центре в «Предуральской степи», расположенном в государственном природном заповеднике «Оренбургский» в Беляевском районе.

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В настоящее время природный туризм набирает популярность в России, что вызывает необходимость разработки туристической инфраструктуры. Однако важно соблюдать баланс между туристическим использованием природных объектов и сохранением их уникальности.

Председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской области по собственности, природопользованию и строительству Юрий Цымбалюк подчеркнул необходимость привлечения детей к общению с природой и предоставления им образования в области экологии в школах, техникумах и на природе.

Первой особо охраняемой природной территорией в Оренбургской области стал государственный заповедник «Оренбургский». На данный момент в регионе насчитывается 336 особых охраняемых природных территорий, включая три федерального и 333 регионального значения.

С момента создания первого такого объекта, площадь особых охраняемых природных территорий в регионе выросла в 14 раз. В Оренбургской области появились такие значимые объекты, как Светлинский биологический заказник, национальный парк «Бузулукский бор», государственный заповедник «Шайтан тау», а также природные заказники областного значения «Карагай – Губерлинское ущелье» и «Губерлинские горы».

Сегодня территории областных заказников представляют собой уникальные места с потрясающими видами, где проводятся соревнования по скалолазанию и велотуризму. Здесь также ежегодно организуются слеты, а дети сдают нормативы по спортивному ориентированию.