Пассажир самолета сделал предложение любимой на высоте 10 тысяч метров

«На рейсе Москва — Сочи пассажир сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца! Владимир и Яна летели на отдых. Молодой человек решил, что предложение на высоте 10 тысяч метров приятно удивит девушку — и не прогадал. Она сказала: „Да!“ — на высоте!», — сообщили в авиакомпании.